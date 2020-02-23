شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع خماسى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة منذ قليل بعد وصوله إلى مقر النادى مع الخماسي حازم إمام ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها غداً، الإثنين، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

وشهدت جلسة مرتضى منصور مع الخماسى، تهنئته للاعبين بجانب إشادته بنجاح الفريق ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي وأكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وأسعدوا الجماهير كما شدد رئيس الزمالك فى الجلسة رفضه لعقوبات لجنة الانضباط التي تم توقيعها على النادى.



وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وهدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه وهاجم رئيس الزمالك، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته"، متابعا: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".