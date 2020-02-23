شكرا لقرائتكم دودو الجباس والشناوى يؤديان مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، مناسك العمرة، بعد الحصول على اذن من الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلى الجمعة الماضية بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى إطار منافسات دور الــ16من مسابقة كأس مصر، ونشر الجباس صوره من أرض الحجاز، مع الشناوى، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهما.



دودو

ونجح بيراميدز في الفوز علي فريق الاسماعيلي ليتأهل لدور الثمانية ببطولة الكأس ويواجه نظيره طلائع الجيش، وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من ، "المهدى سليمان وعبد الله بكرى وإبراهيم حسن وطارق طه وجون أنطوى وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد ومحمد حمدى ووليفرد كانون".

فيما كان تشكيل الاسماعيلي كالتالي ، حراسة المرمى .. محمد مجدى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق، وأمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا، وخط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

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وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.