شكرا لقرائتكم المنتخب يستدعى كهربا لمعسكر مارس رغم إيقافه لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تؤثر عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بإيقافه لنهاية الموسم على خلفية أحداث الشغب في مباراة السوبر، على قناعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، الذي قرر استدعاء اللاعب لمعسكر مارس والذي يتخلله مباراتين هامتين مع توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2019 بالكاميرون.

ويشارك المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بالمجموعة السابعة التي تضم «جزر القمر وكينيا وتوجو»، حيث تعادل «الفراعنة» أمام كينيا بهدف لمثله في الجولة الأولي في «برج العرب»، وكرر تعادله أمام جزر القمر بالجولة الثانية سلبيًا خارج الأرض.

وقال مصدر في جهاز المنتخب لـ"الخليج 365"، أن اللاعب ظهر بمستوى مميز مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، رغم أنه لم يشارك أساسيا في صفوف الفريق حتى الآن وينزل بديلا في معظم المباريات.

وتابع المصدر: " كهربا شارك في 10 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه للنادي في يناير الماضي، ومع ذلك ساهم في 6 أهداف بتسجيله 3 أهداف وصناعة مثلهما، رغم أن دقائق مشاركاته لم تتخطى 270 دقيقة وهي الوقت الذي يساوي خوض 3 مباريات كاملة.

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وأوضح أن الجهاز الفني يثق في قدرات كهربا الفنية ومدى تأثيره مع المنتخب في المستقبل، غير أن الأحداث المؤسفة التي تسبب فيها اللاعب خلال مباراة السوبر جاءت بدافع الحماس الزائد لتقديم أفضل ما لديه أمام فريقه السابق.

وكشف المصدر أن حسام البدري المدير الفني للفريق يدرك الضغوط التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، ويأمل ألا يخرج من حسابات السويسري رينيه فايلر في الاستحقاقات الأفريقية المقبلة للنادي الأهلي، بعد تأكد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة المحلية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنائني رفضت طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بإقامة معسكر تدريبي للفراعنة الكبار خلال شهر يناير القادم استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022 واستندت إلى أن أجندة مباريات شهر يناير الماضي ممتلئة بلقاءات الدوري المحلي ولا يوجد بها أي فراغ لإقامة معسكر تدريبي للفراعنة الكبار.

الإصرار على ضم كهربا، جاء رغم نية حسام البدري في الاستعانة بنجوم المنتخب الأوليمبي الذين ظهروا بشكل قوى فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما خاصة في الخطوط الأمامية في مهمة إنقاذ العقم الهجومي الذي يعاني منه الفراعنة الكبار خلال المباريات الأخيرة أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.