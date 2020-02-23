شكرا لقرائتكم ليفركوزن يواصل انتصاراته بثنائية في مرمى أوغسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل بايرليفركوزن صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه أوغسبورغ يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة.
وارتفع رصيد بايرليفركوزن إلى 43 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق الأهداف فقط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الرابع المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في المقابل، تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والخامسة في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر. وافتتح موسى ديابي التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 25، فيما أضاف نديم أميري الهدف الثاني في الدقيقة 59.
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