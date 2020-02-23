أبكى إفريقيا.. وحارب الفساد والسرطان.. معلومات لا تعرفها عن الراحل ’’عمرو فهمي‘‘

كتب: ضياء السقا

توفى الأحد، عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وخيم الحزن على الوسط الكروي في إفريقيا وليس مصر فقط، بعد رحيل الشاب، الذي كان يتمتع بإحترام الجميع، إذ خاض معارك قوية ضد الفساد في الكاف.

وتصدر "#rip_amr_fahmy"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لتخليد ذكرى الراحل.

من هو عمرو فهمي؟

ينحدر عمرو لأسرة أهلاوية عريقة حيث إن جده هو المهندس مراد فهمي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأول وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الأستحقاق من الفيفا، ووالده هو مصطفي فهمي، حيث خلف والده فى منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي عين فيه عام 1982 واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا ليكون المصري الأول الذى يشغل هذا المنصب قبل أن يتركه ويعود إلى مصر.

تخرج عمرو مصطفى فهمي من قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، ثم حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

نجح عمرو فهمي، في اجتياز دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم في إدارة وتسويق الكرة عام 2006، ثم عمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مساعدًا لمدير إدارة البطولات الدولية في الأعوام ما بين 2007 و2015.

عمل السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، مساعد منسق لبطولة كأس العام للشباب في تركيا عام 2013، كما شغل منصب المدير العام لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة من 2011 وحتى 2014.

تقلد عمرو فهمي منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013 – 2015، كما عمل مساعدًا للمنسق العام لأوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

Advertisements

وتولى عمرو العديد من الناصب داخل الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الماضية لينال ثقة الكاف في تولي منصب السكرتير العام للكاف ليكمل مشوار والده مصطفى مراد فهمي وجده مراد فهمي الذين تولوا هذا المنصب من قبل.

تولى عمرو منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019.

وكان عمرو فهمي، ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.

حارب فساد الكاف

وحارب عمرو فهمي الفساد في الكاف، وكان كلمة السر في القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد البلاغات التي قدمها ضده يتهمه خلالها بالفساد.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد، في يونيو الماضي، أثناء تواجده في باريس، -قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد- بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي، المصري عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أقال السكرتير العام عمرو فهمي من منصبه، وذلك بسبب اتهامه لـ"أحمد أحمد" رئيس «الكاف» بالفساد.