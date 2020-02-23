ألافيس ينتزع فوزا قاتلا من بلباو في الدوري الإسباني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ابتعد ألافيس بشكل إضافي عن منطقة الهبوط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتزاعه الأحد فوزا قاتلا من ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 بعد تأخره بهدف نظيف، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وانتظر ألافيس حتى الدقيقة 90+1 لتحقيق الفوز بهدف البرازيلي رودريغو إيلاي، ليضيفه الى ركلة جزاء نفذها زميله لوكاس بيريز في الدقيقة 28، بعدما كان راوول غارسيا قد منح بلباو التقدم في الدقيقة 17.

ورفع ألافيس الذي حقق فوزه الثاني في آخر ثلاث مباريات، رصيده الى 30 نقطة في المركز الرابع عشر (من أصل 20)، ليصبح على بعد نقطة واحدة من بلباو الثاني عشر، وثماني نقاط عن ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط للدرجة الثانية.

في المقابل، تلقى بلباو خسارته الرابعة تواليا في الدوري، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي في الليغا.

وبدا بلباو في طريقه الى تحقيق الانتصار الأول له منذ فوزه على غرناطة 2-صفر في الأول من كانون الأول/ديسمبر، عندما تقدم في الدقيقة 17 بهدف غارسيا الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، كرة قوية بالقدم اليسرى اخترقت الزاوية اليسرى السفلية لحارس ألافيس فرناندو باتشيكو.

لكن المضيف عادل النتيجة سريعا بعدما تعرض أليكس فيدال للعرقلة من قبل مدافع بلباو ييراي، ليحصل على ركلة جزاء نفذها بيريز قوية على يسار حارس بلباو أوناي سيمون (27).

Advertisements

واقتنص إيلاي هدف الفوز عندما تابع بطريقة أكروباتية ركلة حرة نفذها بيريز عن الجهة اليمنى، وحول الكرة بالقدم اليمنى نحو المرمى، لترتد من القائم الأيسر وتتابع طريقها الى الشباك.

وفي مباراة أخرى اليوم، حقق غرناطة فوزا عريضا على مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة عبر الفنزويلي داروين ماشيس (4 و28) والفرنسي ديميتري فولكييه (41).

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات بلد الوليد وإسبانيول، وخيتافي وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد وفياريال.

ملخص مباراة ألافيس وأتلتيك بلباو:

ملخص مباراة اوساسونا وغرناطة: