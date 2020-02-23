شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشجع فقط لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأبدى مجلس الإدارة غضبه الشديد من هذا القرار، خاصة أنه كان يأمل في حضور 10 آلاف مشجع لهذه المباراة التي تقام ببطولة أفريقية، مثلما يحدث مع الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال.

وهدد بعض أعضاء المجلس بتقديم الاستقالة بعد هذا القرار، خاصة أنهم تلقوا وعدا من قبل بحضور أعداد كبيرة للمباراة، بعدما جرى الموافقة على نقلها من استاد الإسكندرية إلى السويس نظرا لرغبة الأعداد الكبيرة من الجماهير البورسعيدية من الحضور.

ويواصل الفريق الأول للكرة بالنادى المصري اليوم الأحد تدريباته فى معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها بالسويس فى الثامنة مساء الأحد أول مارس المقبل. وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى: فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، ايهاب العايدي. Advertisements فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى. فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا. فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو. وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر. وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر.

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