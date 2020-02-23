شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم القائمة "كاملة" لمعسكر مواجهة الأهلى بالإيقافات والغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له غدًا، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

وجاء قرار كارتيرون بضم جميع لاعبى الزمالك ومن بينهم المصابون واللاعبين الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة مهمة أيضًا يوم الجمعة المقبل، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

وتوجه الزمالك فى الوقت الحالى لدخول معسكره المغلق استعدادًا لقمة الدورى وكان عددا من لاعبى الفريق الأبيض قد تعرضوا لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط على خلفية كأس السوبر المصرى الذى جمع الزمالك مع الأهلى فى الإمارات والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.