شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المنتخب يستدعى كهربا لمعسكر مارس رغم إيقافه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تؤثر عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بإيقافه لنهاية الموسم على خلفية أحداث الشغب في مباراة السوبر، على قناعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، الذي قرر استدعاء اللاعب لمعسكر مارس والذي تتخلله مباراتان مهمتان مع توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2019 بالكاميرون.

ويشارك المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بالمجموعة السابعة التي تضم "جزر القمر وكينيا وتوجو"، حيث تعادل "الفراعنة" أمام كينيا بهدف لمثله في الجولة الأولي في برج العرب، وكرر تعادله أمام جزر القمر بالجولة الثانية سلبيًا خارج الأرض.

وأوضح مصدر أن الجهاز الفني يثق في قدرات كهربا الفنية ومدى تأثيره مع المنتخب في المستقبل، غير أن الأحداث المؤسفة التي تسبب فيها اللاعب خلال مباراة السوبر جاءت بدافع الحماس الزائد لتقديم أفضل ما لديه أمام فريقه السابق.

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وكشف المصدر أن حسام البدري المدير الفني للفريق يدرك الضغوط التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، ويأمل ألا يخرج من حسابات السويسري رينيه فايلر في الاستحقاقات الأفريقية المقبلة للنادي الأهلي، بعد تأكد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة المحلية.

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنائني رفضت طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بإقامة معسكر تدريبي للفراعنة الكبار خلال شهر يناير الماضى، استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

الإصرار على ضم كهربا جاء رغم نية حسام البدري في الاستعانة بنجوم المنتخب الأوليمبي الذين ظهروا بشكل قوى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما خاصة في الخطوط الأمامية في مهمة إنقاذ العقم الهجومي الذي يعاني منه الفراعنة الكبار خلال المباريات الأخيرة أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.