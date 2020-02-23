وزير الشباب والرياضة يحضر ختام كأس العالم لسلاح الشيش لتهنئة المنتخب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ويقوم الدكتور أشرف صبحى بتوزيع الجوائز على المنتخبات الثلاثة الأولى فى البطولة، وبرفقته رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى.

ويعقد الدكتور أشرف صبحى عقب انتهاء مراسم التتويج جلسة مع المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، جهاز فنى ولاعبين، لتهنئتهم بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية .

وأصر الدكتور أشرف صبحى على الحضور من أجل مؤازرة الشباب المصرى فى أرض الملعب، للتأكيد التام أن الدولة المصرية تعيش فى أزهى عصور الشباب، وأن التقدير للمتميزين المجتهدين الذين يرفعون علم مصر عاليا يتم فى حينه مباشرة.

من ناحية أخرى، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي غير مقبولة نهائيا.

وأوضح أشرف صبحي خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا: "يجب إنشاء حملات توعية من جانب الجماهير و نتمنى تواجد محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في ليفربول في الأولمبياد ونسعى لذلك" .