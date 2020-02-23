شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجباس والشناوى يؤديان مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، مناسك العمرة، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلى الجمعة الماضى بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى إطار منافسات دور الــ16 من مسابقة كأس مصر، ونشر الجباس صورة من أرض الحجاز، مع الشناوى، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهما.

ونجح بيراميدز فى الفوز على فريق الإسماعيلى ليتأهل لدور الثمانية ببطولة الكأس ويواجه نظيره طلائع الجيش، وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من: المهدى سليمان وعبد الله بكرى وإبراهيم حسن وطارق طه وجون أنطوى وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد ومحمد حمدى ووليفرد كانون.

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فيما كان تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى .. محمد مجدى، وخط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق، وأمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا، وخط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.