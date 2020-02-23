شاهد.. نجوم الكرة المصرية ينعون عمرو فهمي

نعى نجوم الكرة المصرية عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي بعد وفاته، مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز 37 عامًا.

ونشر عدد من نجوم الكرة تغريدات عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، معبرين عن حزنهم على وفاة عمرو فهمي.

ونشر شريف عبدالفضيل لاعب الأهلي السابق تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويار قائلًا:" البقاء لله ، وفاة عمرو مصطفى فهمى السكرتير السابق للإتحاد الأفريقى لكرة القدم ، ربنا يرحمه ويصبر أهله على فراقه ويدخله فسيح جناته".



وقال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عبر صفحته

الشخصية بتويتر : " رحم الله عمرو مصطفى فهمي قابلته اكثر من مره وكان دائما رجل محترم مهذب الله يرحمه".



فيما عبر عماد متعب لاعب الأهلي السابق عن حزنه الشديد بعد وفاة عمرو فهمي قائلًا: " أنعي ببالغ الحزن و الأسى أسرة عمرو فهمي، ربنا يرحمه و يصبرهم".



وقال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق عبر صفخته الشخصية بتويتر قائلًا: " انا لله وانا اليه راجعون ، لا حول

ولا قوة الا بالله ،توفى منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما، الله يرحمه و يصبر اهله و ذويه ، نسألكم الدعاء" .



وقال محمد ناجي جدو لاعب الجونة الحالي عبر صفحته الشخصية بتويتر: " ربنا يرحمك يا عمرو و يصبر اهلك".

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فيما نشر رمضان صبحي لاعب الأهلي الحالي تغريدة عبر صفحته الشخصية بتويتر قائلًا: " خالص التعازي لاسرة عمرو فهمي، انا لله و انا اليه راجعون".



وقال محمد محمود لاعب الأهلي الحالي في تغريدته عبر صفحته الشخصية بتويتر: " انا لله و انا اليه راجعون، اللهم ارحم عمرو فهمي و صبر أهله".