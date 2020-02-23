الأهلي 99 يخسر أمام المصري في دوري الجمهورية للشباب

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، أمام فريق المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بمدينة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من دوري

الجمهورية للشباب.

بهذه النتيجة توقف رصيد شباب الأهلي عند ٥٩ نقطة في الصدارة وبفارق ست نقاط عن فريق إنبي صاحب المركز الثاني. ويضم الجهاز

الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.