الألومنيوم يهزم البنك الأهلي ويقلب موازين مجموعة الصعيد

قلب فريق الألومنيوم موازين ترتيب أندية مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني، بعد فوزه على البنك الاهلى متصدر المجموعه منذ الاسبوع الاول بهدف دون رد لنجمه محمد عطعيتو.

وبهذا يتقاسم الألومنيوم المركز الثانى مع البنك الأهلي برصيد ٣٢ نقطه لكل منهما، في حين يتصدر بنى سويف ترتيب المجموعة بعدما اكتسح بترول اسيوط برباعيه نظيفه ويصبح

رصيد بنى سويف ٣٤ نقطه، كما فاز سوهاج على ديروط بهدف وخطف المنيا الاعلاميين فى الشزط الثانى بثلاثيه وحقق طهطا فوزا مستحقا على تليفونات بنى سويف ١/٢، بينما تعادل سوهاج مع ديروط بدون اهداف.