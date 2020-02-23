كورونا يهدد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تتخذ الحكومة الإيطالية احتياطاتها الوقائية قبل مباراة برشلونة ونابولي، المقرر لها يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا، والتي ستقام على ملعب "سان باولو"، بمدينة نابولي.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإيطالي قرر تأجيل أكثر من
وأضافت التقارير إلى أنه سيتم اتخاذ ضوابط صارمة ووقائية، حيث ستخضع بعثة فريق برشلونة عند وصولها إلى بروتوكول صحي، للتأكد من عدم ارتفاع حرارة أي فرد، بمطار نابولي.
واشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة الإيطالية، ستقوم بذك مع كل زوارها، لمكافحة المرض، ولم يتم استثناء أحد من لاعبي برشلونة أو الإداريين، أو الجماهير.
وأوضحت التقارير إلى أن المباراة لن يتم يتأجيلها لكن سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من المرض.
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