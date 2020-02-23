المقاولون العرب ينعي عمرو فهمي

ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفريق الأول وقطاعات النادي المختلفة ببالغ الحزن والاسى عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون". عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون". وكان توفي عمرو فهمي، اليوم الأحد، عم عٌمر يناهز 37 عامًا بعد صراع مع المرض.

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