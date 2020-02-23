المقاولون يستأنف تدريباته استعدادا لمصري البورسعيدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم الأحد بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لمدة 3 ايام، عقب الفوز

على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويستعد المقاولون لمواجهة المصري مجددًا يوم الأثنين الموافق 2 مارس من الشهر المقبل.

ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الاهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، في حين يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.