المقاولون يستأنف تدريباته استعدادا لمصري البورسعيدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم الأحد بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لمدة 3 ايام، عقب الفوزعلى المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
ويستعد المقاولون لمواجهة المصري مجددًا يوم الأثنين الموافق 2 مارس من الشهر المقبل.
ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الاهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، في حين يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.
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