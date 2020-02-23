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المنيا يفوز على الإعلاميين بثلاثية نظيفة

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 نجح فريق كرة القدم بنادي المنيا في تحقيق فوزا كبيرا، اليوم الاحد، على فريق الاعلاميين بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، بالدوري الممتاز ب، يطر فريق المنيا في المباراة الاولى له ، تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي ، على مجريات المباراة، واحرزوا هدفا بمنتصف الشوط الاول من ضربة جزاء سجلها داوودا.

 

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب بدوي عاشور ، هدفا

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رائعا من تسديدة صاروخية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ، سكنت الشباك على يسار حارس المرمى ، ويضيف بعدها المهاجم عمرو عثمان ، هدفا ثالثا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، بعد انفراده بالحارس، ومن جانبه قدم شديد قناوي الشكر لجميع اللاعبين على الأداء القوي اليوم، وكذلك مجلس الادارة لدعمهم الفريق في الفترة الحالية.

 

مؤكدا انه لن يدخر جهدا لبيته نادي المنيا، وسوف يظهر ذلك في الفترة المقبلة ، خاصة ان جميع اللاعبين والجهاز الفني المعاون على قلب رجل واحد،كما قام مجلس ادارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر،  والمستشار احمد عمر ، نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وخالد فايز، ومصطفى فتحي، هاني صدقي، و د. رحاب سراج ، بتهنئة اللاعبين فور انتهاء المبارة، وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا الى 19 نقطة في المركز الثامن.

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