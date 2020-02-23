مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويضرب واتفورد بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد على نظيره واتفورد بثلاث أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الشياطين الحٌمر الأول عبر برونو فيرنانديز في الدقيقة 42، عبر ركلة جزاء، ثم سجل أنتوني مارسيال في الدقية 58، قبل

أن يسجل ماسون جيرنوود الهدف الثالث في الدقيقة 75.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر.

