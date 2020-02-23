الأهلي ينعي عمرو فهمي في بيان رسمي

أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً وجه خلاله مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب خالص العزاء لمصطفى مراد فهمي عضو المجلس الأسبق والسكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد وفاة نجله عمرو فهمي اليوم الأحد. لمصطفى مراد فهمي عضو المجلس الأسبق والسكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد وفاة نجله عمرو فهمي اليوم الأحد. وتوفى عمرو فهمي عن عمر يناهز 37 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

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