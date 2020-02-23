برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لفوز عريض على واتفورد في البريميرليج

قاد البرتغالي “برونو فيرنانديز” مانشستر يونايتد لفوز عريض على ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد 23-2-2020، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشلسي، متقدماً بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن سقط الاول 1-2 امام البلوز السبت، فيما تعادل الثاني على ارضه مع برايتون 1-1.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هدف الافتتاح فى الدقيقة 42، بعدما تحصل بنفسه على ركلة الجزاء اثر عرقلة من فوستر، انبرى لها مسجلا هدفه الاول مع يونايتد منذ وصوله من سبورتينج البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية، وانتهي الشوط الاول بتقدم الشياطين الحمر بهدف.

وأٌلغي هدف سجله واتفورد عن طريق مهاجمه “داني” بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد في بداية الشوط الثاني.

وبدأ تفوق يونايتد واضحاً في الشوط الثاني وأسفر ذلك عن هدف ثان حمل توقيع الفرنسي “أنطوني مارسيال” بعد أن تصدى فوستر لمحاولة الفرنسي الاولى على الجهة اليسرى داخل المنطقة، الا ان الاخير تابع الكرة ساقطة بطريقة رائعة “لوب” مسجلا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (58).

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وسجل الشاب مايسون جرينوود (18 عاما) الهدف الثالث ليونايتد بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من فرنانديز، سددها بطريقة رائعة بيسراه في اعلى الزاوية اليمنى عجز فوستر عن التصدي لها (75)، رافعاً رصيده الى 11 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

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وكاد البديل النيجيري اوديون ايجالو ان يسجل هدفه الاول مع يونايتد بعد ان وصل الى اولدترافورد على سبيل الاعارة من شنغهاي شينوا الصيني في سوق الانتقالات الشتوية، الا ان الدفاع تصدى لمحاولته (84).

وكشفت جماهير يونايتد عن لافتة ضخمة قبل انطلاق المباراة لتكريم حارس مرمى الفريق السابق هاري جريج الذي توفي يوم الأحد الماضي عن 87 عاما.

وكانت هناك دقيقة صمت حدادا على جريج أحد الناجين من حادث تحطم طائرة يونايتد في ميونيخ عام 1958 والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا من بينهم ثمانية من لاعبي يونايتدأ