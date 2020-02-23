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أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى الدوري الإنجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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حافظ مانشستر يونايتد على آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، بعد فوزه 3-صفر على ضيفه واتفورد اليوم الأحد 23-2-2020، بفضل أهداف برونو فرنانديز وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود.

وبهذا الانتصار رفع يونايتد رصيده إلى 41 نقطة من 27 مباراة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف صاحب المركز الرابع، ومتقدماً بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير، وبقي واتفورد المتعثر في المركز 19 ولديه 24 نقطة.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل ليونايتد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ليحرز هدفه الأول مع يونايتد.

وضاعف يونايتد تقدمه في الدقيقة 58 عندما تلقى مارسيال الكرة المرتدة من الحارس بن فوستر الذي تصدى لتسديدته الأولى، وراوغ إيتيين كابو بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة من فوق الحارس في المرمى.

واختتم جرينوود الأهداف بهدف رائع آخر في الدقيقة 75، إذ أطلق تسديدة صاروخية في الزاوية العليا للمرمى بعد أن وجد لنفسه مساحة عند حافة منطقة الجزاء.

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وكشفت جماهير يونايتد عن لافتة ضخمة قبل انطلاق المباراة لتكريم حارس مرمى الفريق السابق هاري جريج الذي توفي يوم الأحد الماضي عن 87 عاما.

جماهير يونايتد تكشف عن لافتة ضخمة قبل انطلاق مباراة واتفورد لتكريم حارس مرمى الفريق السابق هاري جريج (صور:Getty)
جماهير يونايتد تكشف عن لافتة ضخمة قبل انطلاق مباراة واتفورد لتكريم حارس مرمى الفريق السابق هاري جريج (صور:Getty)

إليكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى

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