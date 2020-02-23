الكاف يُعبر عن صدمته بعد تلقي خبر وفاة عمرو فهمي

عبر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن صدمتهم الكبيرة بعد تلقيهم لخبر وفاة السكرتير العام السابق للاتحاد “عمرو فهمي” اليوم الأحد 23-2-2020، خلال بيان مؤثر نُشر على واجهة موقع الكاف الرسمي.

وقال الكاف في بيانه “نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (عمرو فهمي) الذي وافته المنية اليوم الأحد 23 فبراير 2020 في القاهرة بعد صراع قصير مع المرض”.

وأوضح البيان “تلقينا هذه الأخبار الصادمة بمشاعر حزينة، ونيابة عن جميع العاملين في الكاف، نقدم التعازي لعائلة عمرو فهمي خاصةً والديه وزوجته وابنته، كل أفكارنا معكم في هذه اللحظة الصعبة، رحمه الله”.

وتوترت علاقة عمرو فهمي بعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” منذ بداية العام الماضي بسبب إقالته التعسفية من منصبه.

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وطعن عمرو فهمي في إقالته بعدما جاءت بقرار فردي من رئيس الكاف “أحمد أحمد” وليس عن أعضاء اللجنة التنفيذية.

وحارب مؤسس رابطة ألتراس أهلاوي لإثبات فساد الرئيس الحالي للكاف “أحمد أحمد” على مدار عام 2019، ليتسبب ما قدمه من مستندات تؤكد تورط الملغاشي في عدة قضايا مثيرة للجدل في فرض وصاية رسمية من قبل الفيفا على الكاف امتدت لنحو 6 أشهر بقيادة السنغالية “فاطمة سامورا” التي كثر ظهورها في القاهرة مؤخرًا.

وتوفى عمرو مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ 37 عامًا، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، أثناء تواجده في العاصمة المصرية “القاهرة”.

وكان فهمي قد المغربي هشام العمراني في منصب السكرتير العام، وبعد ثلاث سنوات فقط أقيل من منصبه ليخلفه المغربي معاذ حجي بتوصية من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو اللجنة التنفيذية للكاف ولجنة التسويق.