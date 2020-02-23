بعد تأكد غيابه عن “الكلاسيكو”.. هل انتهى موسم هازارد مع ريال مدريد؟

مرت مباراة نادي ريال مدريد ضد مضيفه ليفانتي، بمثابة “الكابوس” على جماهير الفريق الملكي، حيث لم تحمل خسارة الصدارة فقط، بل عرفت إصابة “مُحبطة” للنجم البلجيكي “إدين هازارد”.

وعاد النجم البلحيكي لتوه من مشكلة بالكاحل أبعدته منذ شهر نوفمبر عن اللوس ميرنجيز، ولكنه وبكل سوء حظ خلال ثاني مبارياته عقب العودة، تعرض لمشكلة جديدة في الكاحل، وسيغيب لفترة طويلة.

وشخص نادي ريال مدريد إصابة هازارد بشرخ في الكاحل، سيحتاج إلى إثره وفق التوقعات شهرين من الراحة، والتدريبات التأهيلية، قبل العودة مرة أخرى.

وبهذا تأكد تفويت صاحب الـ28 عامًا لأهم أسبوعين في موسم الريال، وعدم تواجده في كلاسيكو يوم 1 مارس ضد برشلونة، بالإضافة إلى مواجهتي مانشستر سيتي، خلال ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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متى يعود هازارد من الإصابة؟

باتت جماهير ريال مدريد تبحث عن خبر يقين حول موعد عودة جناح تشيلسي السابق، فهل سيكون له دورًا بعد مرور شهرين من الموسم، وفي حالة تقدم ريال مدريد في عصبة الأبطال، واستمرار المنافسة “الضيقة” على لقب الليجا، هل يكون البلجيكي “مُنقذاً” خلال شهر مايو؟

وأوضح مراسلو الصحف العاصمية في إسبانيا، أن زيدان بدا عقب مباراة ليفانتي “غاضبًا” للنتيجة، وأيضًا لفقدان أحد أهم لاعبيه في هذا الوقت الحساس من الموسم، وتحدث البعض منهم، بخصوص عدم احتمالية عودة هازارد، خلال مباريات الموسم الحالي.

وبدوره صرح مدرب المنتخب البلجيكي “روبيرتو مارتينيز” لقنوات بي إن سبورتس بخصوص إصابة هازارد قائلاً “أنا على تواصل دائم مع الجهاز الطبي لريال مدريد، الإصابة لا تبدو جيدة، ولكننا واثقون من عودته قبل منافسات اليورو القادم، واستعادة كامل لياقته”.