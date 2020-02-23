ريال مدريد يعلن إصابة إيدن هازارد بشرخ في الكاحل الأيمن



أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدن هازارد يوم أمس في الدوري المحلي أسفرت عن شرخ في الكاحل الأيمن ما قد يعني غياب اللاعب البلجيكي عن مباريات الموسم الجاري كافة.



وبهذا تأكد غياب اللاعب عن مباراة يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ومباراة الكلاسيكو أمام برشلونة عطلة نهاية الأسبوع المقبل.



وكان اللقاء الذي تعرض فيه هازارد للإصابة قد شهد فوز لافينتي على ريال مدريد بهدف دون رد.

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