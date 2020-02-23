رياضة | طاقم التحكيم الليتواني يصل إلى القاهرة لإدارة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم التحكيم الليتواني يصل إلى القاهرة لإدارة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لإدارة مباراة القمة بالدوري المصري.

وحرص حسام الجوهرى مسؤول العلاقات العامة للجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال طاقم التحكيم الليتواني، وإنخاء كافة إجراءات الخروج من المطار.

ومن المقرر أن يصطحب الجوهري، طاقم التحكيم والتوجه إلى أحد فنادق القاهرة القريبة من ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

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وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.