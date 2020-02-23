رياضة | نجم مانشستر يونايتد يحقق رقما غائبا منذ 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يحقق رقما غائبا منذ 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق رقمًا غائبًا، بالهدف الذي أحرزه في شباك واتفورد.

وسجل مارسيال هدف مان يونايتد الثاني في مرمى واتفورد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بين الفريقين وانتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكرت شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات، فإن اللاعب الفرنسي سجل في 3 مباريات متتالية في جميع البطولات مع الشياطين الحمر.

وتابعت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أن أنتوني فعل ذلك لأول مرة منذ شهر سبتمبر في عام 2017.