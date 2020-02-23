رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد، في مباراة هامة وقوية ومثيرة وممتعة للغاية بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، المباراة أمام وست هام يونايتد، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنهما، ومصالحة جماهير ليفربول الغاضبة بعد خسارة ليفربول أمام أتليتكو مدريد بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.