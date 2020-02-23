رياضة | ذعر في منتخب بلجيكا بعد إصابة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذعر في منتخب بلجيكا بعد إصابة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبرت مارتينيز المدير الفني، حالة من القلق، بسبب إصابة النجم الأول لهم إدين هازارد، والذي تعرض لإصابة جديدة بالأمس مع فريقه ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي إصابة هازارد بشرخ في شظية الكاحل الأيمن، كما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية غيابه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الكلاسيكو ضد برشلونة.

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وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أنروبرت مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الذي يجهز أسلحته ليورو 2020، حزنه الشديد لعدم قدرته على الاعتماد على إيدين هازارد بسبب هذه الإصابة.

وقال مارتينيز: ‘‘لدينا تواصل جيد مع القسم الطبي في ريال مدريد، نحن قلقون بشأن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد وفي نفس المنطقة التي كان يُعاني منها منذُ سنوات، إنه لأمر مؤسف أن يتعرض لهذه الإصابة قبل المباراة الهامة ضد مانشستر سيتي‘‘.

وأضاف: ‘‘نحن حزينون حقًا لأن هذه الإصابة قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يجب أن يكون هناك لاعب مثل هازارد دائمًا على أرض الملعب‘‘.