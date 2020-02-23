رياضة | طريقة حجز تذكرة لمباراة الأهلي صن داونز عبر موقع تذكرتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة حجز تذكرة لمباراة الأهلي صن داونز عبر موقع تذكرتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع تذكرتي Tazkarti حجز تذاكر مبارايات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث أشار العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن المباراة القادمة للنادي ضمن منافسات بطولة أفريقيا التي سيواجه فيها فريق صن داونز، يمكن الحجز لها إلكترونياً بداية من يوم الجمعة عبر موقع تذكرتي Tazkarti، والتي سُتقام في يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري 2020 وهو ذهاب دور الثمانية الذي سيستقبل فيه النادي الأهلي خصمه على أرضه باستاد القاهرة الدولي الذي سيضم قرابة الـ ثلاثين ألف مشجع ومشاهد للمباراة، حيث يمكن الآن لجميع عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، كما يمكن سداد قيمة التذكرة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال النقر على الدفع بالفيزا كارد.

موقع تذكرتي Tazkarti

وقد تأهل النادي الأهلى أندية أخرى منافسة بدوري أبطال أفريقيا 2020 وهم نادي الزمالك، ونادي الترجي التونسي، ونادي النجم التونسي، وفريق صن دوانز الكونغولي، ومازيمبي الكونغولي، وأخيراً نادي الوداد المغربي، ونادي الرجاء، وسيقابلون بعضهم البعض حتى يلتقي فريقان فقط في النهائي، وقد فاز بتلك البطولة العام الماضي فريق صن داونز.

موقع تذكرتي Tazkartiموقع تذكرتي Tazkarti

مباراة الأهلي وصن دوانز

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، على أن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دور الثمانية من بطولة أفريقيا يمكن الحصول عليها عبر موقع تذكرتي Tazkarti كالتالي:

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1500 جنيه لـ«V.V.I.P».

500 جنيه لـ«V.I.P».

الدرجة الأولى 250 جنيهاً.

الدرجة الثانية 150 جنيهاً.

الدرجة الثالثة 75 جنيهاً.

وقد حُرم النادي الأهلي من تحقيق حلمه بالفوز في بطولة كأس السوبر المصري أمام نادي الزمالك بسبب ركلات الترجيح.