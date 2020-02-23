رياضة | صراع شرس على اللقب.. المباريات المتبقية للهلال في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس على اللقب.. المباريات المتبقية للهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا هامًا على اتحاد جدة مساء أمس السبت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في طريقه لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن النصر.

الهلال رفع رصيده إلى 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني النصر برصيد 41 نقطة.

وتتبقى 11 مباراة على نهاية الموسم الجاري 2019-2020، ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المباريات المتبقية للهلال في الدوري.

1- الهلال ضد التعاون الجولة 20.. يوم 27 فبراير خارج أرضه

2- الهلال ضد الاتفاق.. الجولة 21.. يوم 7 مارس على أرضه

3- الهلال ضد ضمك.. الجولة 22.. يوم 11 مارس خارج أرضه

4- الهلال ضد النصر.. الجولة 23.. يوم 20 مارس خارج أرضه

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5- الهلال ضد الفتح.. الجولة 24.. على أرضه يوم 11 أبريل

6- الهلال ضد العدالة.. الجولة 25.. خارج أرضه.. يوم 16 أبريل

7- الهلال ضد الأهلي.. الجولة 26.. خارج أرضه.. يوم 25 أبريل

8- الهلال ضد الفيصلي.. الجولة 27.. على أرضه.. يوم 30 أبريل

9- الهلال ضد الحزم.. الجولة 28 على أرضه.. يوم 8 مايو

10- الهلال ضد الوحدة.. الجولة 29 خارج أرضه يوم 11 مايو

11- الهلال ضد الشباب.. الجولة 30.. على أرضه يوم 30 مايو