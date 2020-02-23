رياضة | القمة 119.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 119.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير المصرية مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك مساء الاثنين الموافق 24 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتأتي مباراة القمة بين "القطبين" في بطولة الدوري المصري بعد أيام قليلة من المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، والتي انتهت بفوز الزمالك 4 / 3 بركلات الترجيح وتتويجه بكأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما تريد الجماهير المصرية معرفته عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك بداية من موعد اللقاء، والقنوات الناقلة له، وترتيب الفريقين، وهوية طاقم الحكام، والتشكيل المتوقع للفريقين وغيرها من الأمور التي يبحث عنها الجمهور تيسيرًا له لمتابعة هذا اللقاء الهام:-

- موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين 24 / 2 / 2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي "جرينتش" وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

- ترتيب الفريقين في الدوري المصري:

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة جمعها من 15 انتصارًا متتاليًا بالبطولة المحلية حتي الآن، وسجل 43 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في الترتيب برصيد 31 نقطة جمعها من 15 مباراة (9 فوز – 4 تعادل – 2 هزيمة)، سجل 22 هدفا واستقبلت مرماه 11 هدفا.

- طاقم حكام مباراة "القمة" بين الأهلي والزمالك:

اختار الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام من ليتوانيا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الاثنين يتكون من: (جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة - فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول - كاسلوسكاس .. مساعد ثان - دوناتاس رامساس .. حكم رابع).

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- التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك:

تشكيل الأهلي:محمد الشناوى، على معلول ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، محمد هانى ، أليو ديانج ، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات ، جيرالدو، مروان محسن.

تشكيل الزمالك: محمود جنش - محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، أحمد عيد، محمد حسن، إسلام جابر، زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، كاسونجو.

- تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك:

التقي الأهلي مع الزمالك في 236 مباراة سابقة في مختلف البطولات، فاز المارد الأحمر في 101 مباراة، مقابل 57 انتصارًا للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 78 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 342 هدفًا في الشباك البيضاء، مقابل 249 هدفا للزمالك.

تحمل مباراة الاثنين رقم 119 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، حقق المارد الأحمر 44 انتصارا، مقابل 26 انتصارا للفريق الأبيض، وحسم التعادل 48 مباراة بينهما.

استطاع لاعبو الأهلي زيارة شباك الزمالك 144 مرة في بطولة الدوري، بينما استقبلت مرماه 100 هدف.