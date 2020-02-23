رياضة | الألومنيوم يفوز على البنك الأهلي ويتمسك بحلم الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يفوز على البنك الأهلي ويتمسك بحلم الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادي الألومنيوم فوز هام وغالي، على نظيره فريق نادي البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 للمجموعة الأولى.

بدأ الألومنيوم بتشكيل مكون من :حسام صادق، محمود نجاح، محمد عبد الحفيظ، محمود عطيتو، اسلام عبد الراضي، أحمد إبراهيم، محمد فوزى، محمد الشربيني، ابراهيم ماجد، سمير فوزي، كيرلس ماهر.

فيما بدأ البنك الأهلي بنشكيلة ضمت كلا من مصطفى عبد الستار، نادر السيد، امير مدحت، السيد منير، أحمد محمد، ماجد عادل، حسام السيد، اسلام صلاح، محمد مصطفى، محمد حامد، عمرو احمد.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الألومنيوم، وسط تمركز دفاعي للاعبي البنك اللذين اعتمدو على الهجمات المرتدة، في الوقت الذي سيطر الألومنيوم على منطقة وسط الملعب، والضغط من الأطراف، ليهدر مهاجم يه اكثر من فرصة مؤكدة، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني، ازداد اللقاء سخونة، لتبادل الفريقين الهجمات، ليهدر كلا الفريقين العديد من الفرص السهلة حتى جاءت الدقيقة 29 من الزمن الشوط الثاني ومن تصويبة نارية على بعد 25ياردة تمكن محمود عطيتو من احراز هدف التقدم للالومنيوم، ليشتعل اللقاء ويضغط البنك الأهلي بكل صفوفه لادراك هدف التعادل، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدف نظيف.

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بهذا الفوز يرفع فريق الالومنيوم رصيده للنقطة 32 متساويا مع فريق البنك الأهلي، وتزداد مقدمةَََ جدول المجموعة سخونة، بعد أن أصبحت تذكرة التأهل طموح الأربعة فرق التي تحتل مقدمة المجموعة

ادار اللقاء الحكم الدولى محمد عادل، بمعاونة كلا من أسامة هلهل، وأحمد صلاح، ومحمد محمود حكم رابع.

ترتيب المجموعة الأولى

1-بنى سويف 34 نقطة

2- البنك الأهلي 32 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 30 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- سوهاج 22 نقطة

7- بترول أسيوط 21 نقطة

8-المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 18 نقطة

10- الفيوم 15 نقطة

11- طهطا 10 نقاط

12- ديروط 8 نقاط