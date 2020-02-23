رياضة | أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على التقدم بإلتماس ضد عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي صدرت بشكل رسمي في الساعات الماضية.



وجاء القرار بإيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.



كما تقرر إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه وتغريم الزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



وجاء قرار إدارة الزمالك من أجل تخفيف العقوبات والسماح للاعبين بالمشاركة في أقرب فرصة.

