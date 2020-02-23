رياضة | أوتريخت يفوز على أنشخيده بثنائية بالدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوتريخت يفوز على أنشخيده بثنائية بالدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب أوتريخت تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2 / 1 على تفنتي أنشخيده اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد أنشخيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أنشخيده بهدف سجله هاريس فوكيتش في الدقيقة 70 ورد أوتريخت بهدفين سجلهما جيرانوكيرك ويوناس أوريلي في الدقيقتين 83 و86 .