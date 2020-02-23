رياضة | الاتحاد الألماني يحقق في أزمة مباراة مونشنجلادباخ وهوفنهايم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الألماني يحقق في أزمة مباراة مونشنجلادباخ وهوفنهايم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاحد تحقيقا في واقعة قيام جماهير فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بإهانة ديتمار هوب مالك هوفنهايم في لافتة خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت.

وأهانت اللافتة هوب والاتحاد الألماني، وكان هوب هو الشخص المسلط عليه الضوء، وذلك في اعتراض على قرار الاتحاد الألماني الأخير بمنع جماهير بوروسيا دورتموند من حضور المباريات في هوفنهايم في الموسمين المقبلين، بسبب إهانتهم لهوب في مباراة سابقة.

وطالب الاتحاد الألماني من النادي إصدار بيان بشان واقعة الأمس التي أدانها اللاعبون ومسؤولو النادي، والذين اعتذروا لهوب.

وأوقف فليكس بريتش حكم اللقاء، المباراة حتى تم ازالة اللافتة.