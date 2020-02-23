رياضة | أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - كولاسيناك.

خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - بيبي - مسعود أوزيل - نكيتاه.

خط الهجوم : إيميريك أوباميانج.

وحقق فريق أرسنال فوزا سهلا على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.