رياضة | برنامج المنتخب الأولمبي خلال معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج المنتخب الأولمبي خلال معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو العام الحالي، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر العام الماضي.

ويسعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لتحهيز اللاعبين خلال المعسكر القادم فى فترة التوقف الدولى، مارس المقبل، خاصة أن المنتخب الأولمبي ليس لديه سوي توقف دولى فى مارس وأخر فى يونيو.



برنامج المنتخب الأولمبي خلال معسكر مارس سيكون هناك تجمع للاعبين المختارين يوم 20 مارس القادم، قبل السفر للإمارات يوم 23 مارس ثم مواجهة أحد المنتهبات اليابان أو كوريا أو كرواتيا يوم 26 ثم مواجهة الأرجنتين يوم 29 ثم العودة يوم 30.



ويسعي غريب للوقوف على العناصر النى سيختارها للسفر لطوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.