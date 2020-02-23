الامارات | ميسي وفريق برشلونة يخضعون لفحص فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وفريق برشلونة يخضعون لفحص فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أكدت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن لاعبي فريق برشلونة ومن ضمنهم النجم الارجنتيني ميسي وأفراد الطاقم التدريبي سيخضعون للفحص الحراري لفيروس كورونا الجديد لدى وصولهم إلى مطار نابولي غدا الاثنين استعدادا للمواجهة المرتقبة مع فريق نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكانت الأنباء عن وصول، فيروس كورونا المتفشي في أماكن عدة بالعالم، إلى سواحل إيطاليا تسبب في مضاعفة الإجراءات المتخذة في الموانئ الإيطالية للكشف عن أي مصابين بالفيروس القاتل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية على موقعها بالانترنت اليوم أن أفراد بعثة الفريق الكتالوني سيخضعون للفحص الحراري بمجرد وصولهم إلى مطار نابولي وهو الإجراء الذي تعتبره وزارة الصحة الإيطالية إجباريا بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت "ماركا" أن المباراة بين الفريقين لا تواجه خطر التأجيل الذي تعرضت له العديد من المباريات في إيطاليا أمس واليوم. وأشارت أيضا إلى أن برشلونة سيغادر نابولي عقب المباراة عائدا إلى إسبانيا.
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