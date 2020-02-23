شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن مدة غياب سيرجيو روبرتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الأسباني عن حجم الإًصابة التي تعرض لها، سيرجيو روبرتو، الظهير الأيمن للفريق وغيابه عن المشاركة مع الفريق أمام نابولي الأيطالي، الثلاثاء القادم، بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وحسب ما نشرة الموقع الرسمي للفريق الكتالوني، أن روبرتو يعاني من إصابة في عضلات فخذه الأيمن، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع.

وبهذة الأصابة انضم الاعب إلى قائمة المصابين في الفريق، والتي تضم «لويس سواريز، عثمان ديمبلي وجوردي ألبا».

والجدير بالذكر أن اللاعب سيغيب عن المشاركة في مباراة الكلاسيكو، والتي من المفترض أن تقام في 1 مارس ضمن منافسات الجولة، الـ26 من الدوري الأسباني.