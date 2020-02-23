شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: قرارات لجنة الإنضباط باتحاد الكرة «بزرميط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحلل الرياضي لقنوات أبوظبي الرياضية على قرارات لجنة الإنضباط بشأن أحداث مباراة السوبر الإفريقي التي اقيمة في استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية قائلاً «معلوماتي ان كل قرارات لجنه الانضباط فيها عوار»

وأوضح «بيومي»: «السبب تعلمه اللجنة الموقتة ان المباراة أقيمت بدون مراقب للجنه الحكام»

وأشار المحلل الرياضي إلى ان «المفروض والمتبع ان يكون هناك ثلاثة تقارير الحكم ولجنه المسابقات ولجنه الحكام والأخير مجاش.. بزرميط»