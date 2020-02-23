شكرا لقرائتكم خبر عن «مالديني»: عقد «إبراهيموفيتش» سيجدد تلقائيًا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

قال باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، إن هناك شرطًا في عقد مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش يسمح بتجديده تلقائيًا لموسم إضافي في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال.

وفي تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» النسخة الإيطالية، أوضح «مالديني» أن عقد اللاعب السويدي ينص على تجديده تلقائيًا إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

Advertisements

وأضاف: «في حال عدم تأهلنا, فمن الطبيعي أن نجلس جميعًا على طاولة المفاوضات مع إبراهيموفيتش، حيث يوجد دائمًا حوار مفتوح مع اللاعب».

وكان «إبراهيموفيتش» قد انتقل إلى صفوف أي سي ميلان في يناير الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعقد يمتد لستة أشهر حتى نهاية الموسم.

تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليومش