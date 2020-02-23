لاتسيو يغرد وحيداً في المركز الثاني ويلاحق اليوفي علي صدارة الدوري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
إستطاع فريق لاتسيو تحقيق فوزاً ثميناً علي ضيفه جنوي في مباراة اليوم بإطار الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري الإيطالي وإنتهت المباراة بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأحرز الأهداف لاتسيو في هذه المباراة كلاً من: أدم ماروستيش و إيموبيلي وكاتالدي.
وبذلك الهدف يتصدر إيموبيلي مهاجم لاتسيو صدارة الهدافين في الكالتشيو برصيد ٢٧ هدف ويلاحقه رونالدو لاعب اليوفي برصيد ٢١ هدف.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو إلي ٥٩ نقطة بفارق نقطة واحدة عن متصدر اليوفي وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري.
ولكن ينتظر فريق لاتسيو نتيجة مباراة الإنتر أمام سامبدوريا والتي تم تأجيلها لإجل غير مسمي نتيجة تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة.
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