شكرا لقرائتكم الأهلي ينعى عمرو مصطفي فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى نعى مجلس الإدارة والذى جاء كالتالى: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى، وقطاعات النادى الرياضية، يشاطرون المهندس مطفى مراد فهمى عضو مجلس الأهلى الاسبق، فى وفاة نجله المرحوم عمرو فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى الأسبق، الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

Advertisements

وكان المصري الراحل مسئولا رفيع المستوى فى الكاف على الرغم من صغر سنه ووصل إلى قمة الهرم الوظيفي بالاتحاد الأفريقي، حيث عُين في 2017 كسكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

ونزل خبر وفاة عمرو فهمى كالصاعقة على كل عشاق كرة القدم في القارة السمراء، حيث اشتهر بنزاهته ورفض الموافقة على تجاوزات أحمد أحمد، وكان أول من كشف عن وجود فساد بالكاف، وهو الأمر الذى كلفه مغادرة منصبه الرفيع.