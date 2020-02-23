شكرا لقرائتكم بلاغ يطالب بحبس شيكابالا 6 أشهر لاتهامه بالفعل الفاضح بعد أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محامي ببلاغ إلي النائب العام ضد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، يتهمه فيه بخدش الحياء العام، على خليفة أحداث مباراة السوبر الأخيرة التي توجد فيها الزمالك على حساب غريمه التقليدي الأهلي. بضربات الجزاء.

وقال فريد سالم الشريف، المحامي الذى تقدم بالبلاغ أن لاعب الزمالك قام بفعل خادش للحياء عبارة عن إيحاءات جنسية، فور انتهاء مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري والتي أقيمت على ستاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وحمل البلاغ رقم 1076 لسنة 2020، عرائض نائب عام، اتهامات جاء فيها :"أنه بتاريخ 20 فبراير الجاري، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام اللاعب محمود شيكابالا، "بأفعال مشينة وخادشة للحياء".



شيكابالا

واتهم البلاغ شيكابالا بارتكابه "فعلا فاضحا" وجميعها مصورة عبر كاميرات التليفزيون ونُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول او بالفعل او بالإشارة على وجه يخدش حياء في مكان عام أو طريق".

كما نصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن الفعل الفاضح العلني على أن كل فعل فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة ى تتجاوز 300 جنيها.

وطالب مقدم البلاغ في النهاية بضرورة التحقيق مع شيكابالا.

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تابع الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئى من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصرى التى جمعت فريقى الأهلى والزمالك بمدينة أبو ظبى الإماراتية يوم 20 فبراير الحالى، فلزم اتحاد الكرة المصرى إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائى مطول للجنه، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التى قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة فى هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبى للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيونى للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدى التلفزيون.

وجاءت حيثياتعقوبة شيكابالا لاعب الزمالك كالتالى :-

شيكابالا لاعب الزمالك:

- قام بأفعال وسلوك رياضى مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادى المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادى الأهلى له أثناء احتفاله بفوز فريقه.