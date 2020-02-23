شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : كهربا يستحق الإيقاف لآخر الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال نجم نادى الزمالك والأهلى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محمود كهربا يستحق الإيقاف لآخر الموسم متفقا مع قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة ، وبصفة عامة أبدى رضا عبد العال رضائه عن قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الأخيرة ، مشيرا إلى أن جمهور الفريقين أشعلو الأحداث فى باديء الأمر ، مؤكدا أن جمهور الأهلى تمادى فى الهجوم على شيكابالا وما فعله كان رد فعل تجاه الهجوم الكاسح والغير مبرر عليه رغم اعترافنا بخطأه فيما بدر منه .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.