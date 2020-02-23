شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مجلس الأهلي الطارئ لمناقشة عقوبات "السوبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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وقال مصدر في الأهلي ، أن المجلس سيكشف خلال اجتماع الليلة العديد من الأمور السلبية في أتحاد الكرة خاصة فيما يتعلق بعدم توقيع عقوبات قاسية ضد العديد من أفراد المنظومة الرياضية الذين تسببوا في إثارة الفتنة خلال الفترة الماضية ، كما ينوي تقديم التماس ضد القرارات بهدف تخفيف عقوبة الإيقاف ضد كهربا كما سيتم المُطالبة بتغليظ العقوبة ضد بعض لاعبي الزمالك وتحديداً محمود عبد الرزاق شيكابالا الذى أقدم على تصرف غير أخلاقي نال غضب واستياء الملايين خاصة وأن التصرف جاء خارج حدود الوطن وفي دولة شقيقة أحسنت استقبال جمهور الأهلي والزمالك وقامت بتنظيم المباراة على أفضل ما يكون للمرة الرابعة في تاريخ بطولة السوبر التي سبق وأُقيم ثلاث مرات من قبل في الأمارات.

وأوضح المصدر أن مجلس الأهلي يرفض فكرة الانسحاب من الدوري أو تجميد نشاط الكرة إعتراضاً على هذه القرارات وسيؤكد على جاهزيته لاستكمال المسابقة بما فيها مباراة الزمالك غداً بالدوري ، مُشيراً إلى أن التصعيد سيكون عبر لجنة الاستئناف ثم التظلمات من أجل تخفيف العقوبة ، وفى حالة رفض التظلم سيلجأ الأهلى إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا للطعن على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي القلعة الحمراء .