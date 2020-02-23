شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. طاقم حكام القمة يصل القاهرة 7مساءا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل طاقم الحكام الليتواني الذى سيدير مباراة الأهلي والزمالك إلى القاهرة في السابعة مساء اليوم الأحد ، لإدارة مباراة القمة في الدوري المقرر إقامتها غداً في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري

أعلن جمال الغندوررئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

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كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير بضربات الترجيح، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.