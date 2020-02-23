شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات عقوبة ناديا الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئى من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصرى التى جمعت فريقى الأهلى والزمالك بمدينة أبو ظبى الإماراتية يوم 20 فبراير الحالى، فلزم اتحاد الكرة المصرى إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائى مطول للجنه، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التى قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة فى هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبى للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيونى للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدى التلفزيون.

وجاءت حيثيات عقوبة ناديا الأهلى والزمالك كالتالى :-

-كان يتعين على مسئولى الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من الكابتن / محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد السيد / مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالى فى إحداى البرامج المذاع على قناة نادى الزمالك والذى ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة.

- سبق معاقبته فى واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضى الحالي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتخذت أمس القرارات الاتية:

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- إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف:محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقــــاف:عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من:ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه

وبالنسبة الشكوى المقدمة ضد السيد / مرتضى منصور من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قررت:

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد وسبق معاقبته فى واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضى الحالي.

• وبعد ما تقدم وإذا كان ما يهم الاتحاد المصرى لكرة القدم ان يذكر الجميع أنه على مسافة واحده من جميع الاندية تحت لواء الاتحاد المصرى لكرة القدم ويعمل الاتحاد على المحافظة على سمعه الكرة المصرية وعلى مصالح جميع الاندية واللاعبين بشكل متواز دون أى تفرقه مهما كان نوعها لذا تعين إيضاح ما سبق.