شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات عقوبة ياسر إبراهيم وأجايى لاعبا الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئى من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصرى التى جمعت فريقى الأهلى والزمالك بمدينة أبو ظبى الإماراتية يوم 20 فبراير الحالى، فلزم اتحاد الكرة المصرى إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائى مطول للجنه، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التى قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة فى هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

Advertisements

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبى للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيونى للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدى التلفزيون.

وجاءت حيثيات عقوبة ياسر إبراهيم وأجايى لاعبا الأهلي كالتالى :-

- حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.